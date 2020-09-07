Скриншот с видео Также это видео было опубликовано в социальных сетях, где пользователи стали его активно комментировать. Многие считают, что это приведет к экологической катастрофе и Уральск вскоре останется без питьевой воды. Также пользователи задались вопросом: откуда идет сброс нечистой воды в реку. Как стало известно, сброс нечистот в Урал под мостом в сторону поселка Подстепное Теректинского района идет с ТОО "Батыс су арнасы". Директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев заверил, что на слив воды после промывки фильтров у них есть все необходимые разрешения. - Мы берем воду из Урала, фильтруем, делаем из нее питьевую. Потом эти фильтра промываем, затем эту воду, загрязненную глиной и песком, сбрасываем, - ответил Каиргали Имашев. Руководитель испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по ЗКО Нурлы Исмаилова отметила, что с указанного места на видеоролике они отобрали пробы в 6 утра 7 сентября. - При отборе проб посторонних запахов не было. Результаты исследований будут готовы спустя 3-5 дней, - пояснила Нурлы Исмаилова.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

08qOAi3h624