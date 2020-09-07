Огромные темные пятна на Урале появились под мостом, который ведет в село Подстепное Теректинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Также это видео было опубликовано в социальных сетях, где пользователи стали его активно комментировать. Многие считают, что это приведет к экологической катастрофе и Уральск вскоре останется без питьевой воды. Также пользователи задались вопросом: откуда идет сброс нечистой воды в реку.
Как стало известно, сброс нечистот в Урал под мостом в сторону поселка Подстепное Теректинского района идет с ТОО "Батыс су арнасы".
Директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев заверил, что на слив воды после промывки фильтров у них есть все необходимые разрешения.
- Мы берем воду из Урала, фильтруем, делаем из нее питьевую. Потом эти фильтра промываем, затем эту воду, загрязненную глиной и песком, сбрасываем, - ответил Каиргали Имашев.
Руководитель испытательной лаборатории отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по ЗКО Нурлы Исмаилова отметила, что с указанного места на видеоролике они отобрали пробы в 6 утра 7 сентября.
- При отборе проб посторонних запахов не было. Результаты исследований будут готовы спустя 3-5 дней, - пояснила Нурлы Исмаилова.
, 24 июня социальные сети стали пестрить видеороликами и фотографиями сброса воды в Урал под мостом, который ведет в село Подстепное Теректинского района. На странице Faceebook
у пользователя Кадишы Мукановой появилось два видео, на одном из них местные жители отбирают пробы, якобы на анализ. На втором автор видеоролика говорит, что там стоит невыносимый запах хлора.
