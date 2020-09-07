В редакцию "МГ" очевидец прислал видео, на котором женщина выходит из машины с госномером "105 uu". Данная автомашина принадлежит Нацгвардии. - Это же неправильно использовать машину в личных целях. Это жена заместителя командующего по тылу воинской части 5517. Если не ошибаюсь его фамилия Есебеков. Мы не дозвонились до антикоррупционной службы. Я когда подошел к ним, спросил: почему вы на служебной машине ездите? Если он на обеде, говорит (женщина - прим. автора), то машина принадлежит мне, - рассказал очевидец. Между тем в пресс-службе воинской части сообщили, что заместитель командир воинской части 5517 Нацгвардии РК вместе с супругой в обеденное время ехали в сторону воинской части. - Замкомандира ехал на работу, а супругу он должен был оставить по дороге в больнице, так как она приболела. Однако по дороге машина сломалась - сгорел предохранитель. Заместитель командира пошел в ближайший магазин за предохранителем, а водитель с его женой остались в машине. Чтобы не создавать аварийной ситуации, они отъехали с дороги к рынку "Аяжан" и припарковались там. В этот момент к ним подошел мужчина и начал все снимать на камеру, жена замкомандира просила не снимать ее, а на вопрос, почему она находится в служебной машине, она ответила, что больна и едет в больницу, - сообщили в пресс-службе воинской части 5517. qPpMATgsVEAМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.