По информации РГП "Казгидромет", 8 сентября в Уральске ожидается погода без осадков, днем 28 градусов тепла, ночью +12. В Атырау будет солнечно, днем +28 градусов, ночью +12. В Актау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +21. Ясная солнечная погода будет в Актобе. Днем ожидается 26 градусов тепла, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.