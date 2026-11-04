Школьники зацепились за автобус в Уральске: полицейские вычислили нарушителей

В социальных сетях Уральска распространяется видео со школьниками, которые зацепились за заднюю часть движущегося автобуса № 22. Кадры вызвали волну возмущения у горожан: комментаторы в соцсетях с резкой критикой встретили опасную "забаву", отметив, что подобная глупость могла легко закончиться трагедией под колесами.

Инцидент произошел 3 ноября около 18:30 на проспекте Абая. Подростки тайком уцепились за элементы конструкции маршрутного автобуса и ехали прямо по оживленной улице, рискуя в любой момент сорваться на проезжую часть. К счастью, никто из них не пострадал.

Полицейские оперативно отреагировали на публикацию в сети и передали ориентировку школьным инспекторам. В результате школьный инспектор быстро установил личности экстремалов - ими оказались ученики 8 и 9 классов одной из городских школ.

Школьников вместе с их родителями вызвали к администрации учебного заведения. Стражи порядка провели с подростками строгую профилактическую беседу, разъяснив, чем чреваты подобные развлечения на дороге.

За опасные игры детей отвечать пришлось взрослым - родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности в соответствии с законодательством.

В связи со случившимся полицейские обращаются к жителям города с просьбой усилить контроль за досугом детей. В полиции напомнили: при резком торможении или маневре автобуса зацепер неизбежно упадет на асфальт, что грозит тяжелейшими травмами или гибелью. Минутный хайп не стоит человеческой жизни.