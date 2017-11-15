Бюджетных средств не хватает, чтобы включить в рацион детей больше фруктов и кисломолочных продуктов. Собственными силами здесь кормят детей блюдами из рыбы, в чай добавляют мед, а на десерт дают яблоки. На бесплатное питание уходит до трёх миллионов бюджетных тенге в год. По словам директора школы №40 г. Актобе Бауыржана САРИНА, их школьная столовая обходится без арендаторов, а повара здесь работают в штате. - Мы обходимся без арендаторов, проводим конкурс, потом заключаем договор и в течение года фирма-поставщик снабжает столовую продуктами. Повара у нас в штате, получают зарплату, - пояснил директор школы. Повар Жанымкуль Садуакасова признаётся, что еще два года назад за счёт бюджета кормила больше 500 учеников, сейчас всего 49. - Нам говорят, давайте детям мёд, молоко и другие полезные продукты, но сейчас они подорожали на рынке, и как можно уложиться в 142 тенге. Если поднимут до 300 тенге, тогда можно. А сейчас нам приходится экономить и готовить малобюджетные блюда. Сегодня сварили лапшу из курицы, - рассказала Жанымкуль САДУАКАСОВА. Руководство областного управления образхования заявляет, что они намерены пересмотреть финансирование программы школьного питания. Нургуль Бертлеуова, - Стоимость горячего питания в школах начинается от 200 тенге. Бесплатные обеды получают только 13 тысяч детей из малообеспеченных семей. Из бюджета на эти цели выделяется 765 миллионов тенге. В следующем году эту сумму должны пересмотреть, - сообщила руководитель отдела областного управления образования Нургуль БЕРТЛЕУОВА. Решить проблему власти региона предлагают с помощью меценатов. Однако откликнулся на эту проблему только один бизнесмен Амангос ТУЛЕУОВ. Он единственный за свой счёт кормит около 200 сельских школьников. - Один раз нормальное горячее питание - это большое дело, что если я затрачу 6-7 миллионов в год, - говорит предприниматель. Нужно отметить, что горячим питанием сейчас обеспечены 97 процентов школьников региона. Раньше бесплатно питались в школьных столовых все младшеклассники, но два года назад такие обеды отменили. Между тем, расценки на школьное питание давно устарели и в столовых вынуждены экономить на всём.