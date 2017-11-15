 В социальной сети Instagram создан аккаунт uralskakimat, где любой желающий может задать вопрос или рассказать о проблеме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя аппарата городского акимата Сакена НУРТАЗАЕВА, акиматом было реализовано несколько проектов, такие как доступный акимат и "SMS BUS". - По этим проектам ведется активная работа. На сегодняшний день мы внедряем пилотный проект, который называется "народный контроль". В принципе, это не новшество, на сайте акимата эта функция существует около полугода, а именно в социальной сети Instagram ее запустили месяц назад. Суть этого проекта в том, что жители могут задать интересующие их вопросы и рассказать о проблеме. А мы должны предоставить на них ответы в течение двух дней, - пояснил Сакен НУРТАЗАЕВ. Как рассказал Сакен НУРТАЗАЕВ, за время работы аккаунта в социальной сети, от местных жителей поступило 159 обращений. - Из них на 129 даны ответы, 30 находятся в работе. В среднем в день поступает около 10-12 обращений. Больше всего жалоб возникает по дорогам, но немаловажны и актуальны вопросы по поводу вывоза мусора, освещения дворов, пассажирского транспорта и благоустройства дворов, - отметил Сакен НУРТАЗАЕВ. По словам руководителя аппарата акима города, этот проект создан для удобства жителей. Любой желающий может задать вопрос, не выходя из дома. Кроме того, в акимате пообещали, что ни один вопрос не останется без рассмотрения. Задать вопросы и написать о какой-либо проблеме жители Уральска могут в аккаунт uralskakimat в социальной сети Instagram.
