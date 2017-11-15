Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Разработка Instagram началась в Сан-Франциско, когда Кевин Систром и Майк Кригер решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии. Приложение появилось в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года[. В январе 2011 года в приложение были добавлены хэштеги для того, чтобы было легче находить пользователей и фотографии. В апреле 2012 года была выпущена версия приложения для платформы Android, которое за сутки было скачано более миллиона раз.

По словам руководителя аппарата городского акимата Сакена НУРТАЗАЕВА, акиматом было реализовано несколько проектов, такие как доступный акимат и "SMS BUS". - По этим проектам ведется активная работа. На сегодняшний день мы внедряем пилотный проект, который называется "народный контроль". В принципе, это не новшество, на сайте акимата эта функция существует около полугода, а именно в социальной сети Instagram ее запустили месяц назад. Суть этого проекта в том, что жители могут задать интересующие их вопросы и рассказать о проблеме. А мы должны предоставить на них ответы в течение двух дней, - пояснил Сакен НУРТАЗАЕВ. Как рассказал Сакен НУРТАЗАЕВ, за время работы аккаунта в социальной сети, от местных жителей поступило 159 обращений. - Из них на 129 даны ответы, 30 находятся в работе. В среднем в день поступает около 10-12 обращений. Больше всего жалоб возникает по дорогам, но немаловажны и актуальны вопросы по поводу вывоза мусора, освещения дворов, пассажирского транспорта и благоустройства дворов, - отметил Сакен НУРТАЗАЕВ. По словам руководителя аппарата акима города, этот проект создан для удобства жителей. Любой желающий может задать вопрос, не выходя из дома. Кроме того, в акимате пообещали, что ни один вопрос не останется без рассмотрения. Задать вопросы и написать о какой-либо проблеме жители Уральска могут в аккаунт uralskakimat в социальной сети Instagram.