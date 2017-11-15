Сегодня, 15 ноября, 33-летний учитель музыки из п. Жангала Руслан УРАЗАЛИЕВ вышел на площадь Абая с плакатом, на котором было написано, что акимат Жангалинского района незаконно выдает дома вне очереди, а аким ЗКО никакой помощи не оказывает, поэтому он просит помощи у президента. - Моя супруга стоит в очереди на жилье с 2014 года. Мы оба работаем учителями в сельской школе и живем в съемном доме. За последние годы в Жангале построили много домов, но наша очередь до сих пор не двигается. Многие, кто подал документы на получение дома после нас, уже получили жилье. Мы стоим в очереди под номером 55. По этому вопросу мы обращались в суд, однако нам отказали в рассмотрении дела из-за упущенного срока, - заявил сельский учитель. По словам Руслана УРАЗАЛИЕВА, на площадь он вышел потому, что не может добиться справедливости от властей. Между тем в отделе ЖКХ Жангалинского района заявили, что жилье из госфонда выдается строго по очереди, которая делится на три категории. - На получение жилья сам Руслан не вставал, в очереди стоит его супруга Динара РАМАЗАНОВА с ноября 2014 года. В прошлом году в нашем районе было выдано 20 домов, четыре из которых - старые. В 2018 году планируется строительство трехэтажного дома. В очереди стоят граждане, которые распределяются на три категории - дети-сироты, бюджетники и социально-уязвимые семьи, - пояснил руководитель отдела ЖКХ Жангалинского района Асылбек ТУЛЕШОВ. - Всего у нас в районе 277 человек, которые ждут получения жилья из госфонда. Стоит отметить, что пикет сельского учителя длился недолго, сразу после того, как он развернул плакат, вышел представитель отдела внутренней политики и попросил Руслана УРАЗАЛИЕВА удалиться, иначе он будет вынужден вызвать полицию. В итоге учителя забрали представители правоохранительных органов.