Иллюстративное фото с сайта yaostrov.ru В этом учебном году развоз детей осуществляют 14 школ областного центра и пригородных сельских округов, не так давно девяти школам были закуплены дополнительные автобусы. - До недавнего времени в развозе нуждались 3318 учеников города и отдаленных пригородных сельских округов, которые живут в 3 км от образовательных учреждений. Это школы №4, №5, №6, №25, №32, №36, а также школы в поселках Еркін қала имени Қ.Смагулова, Бесікті, Б.Нысанбаева, Т.Амандосова, М. Утемисова, Жамбыла, Амангелды. В новом учебном году на средства из местного бюджета были закуплены дополнительные автобусы, в связи с этим подвозом охвачено больше детей. На эти цели выделено 120 миллионов 600 тысяч тенге, - рассказала начальник городского отдела образования Светлана АМАНШИЕВА.