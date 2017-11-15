Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, школу планируется открыть 25 декабря. Стоит отметить, что это первая в Казахстане школа, которая строится по системе домостроительного комбината. В учебном заведении будет два спортивных зала - для младшеклассников и старшеклассников. Подрядной организацией выступает компания ТОО "СВ плюс". Также до конца года планируется сдать школу в поселке Деркул на 600 мест и капитально отремонтированную СОШ №4.