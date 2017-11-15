Иллюстративное фото с сайта inforbirzha.kz Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил начальник управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Атырауской области Нурлан АХМЕТБАЕВ. Так, за 10 месяцев этого года криминогенная ситуация в Атырауской области по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 16% - с 8685 до 7302 уголовных правонарушений. Вместе с тем, несмотря на общее снижение преступности, по области наблюдается рост особо тяжких преступлений на 27,3%, тяжких – на 3,4%. Только количество убийств возросло на 33,3 % - с 18 до 24. При этом наибольшее их количество зарегистрировано в г. Атырау - 17 фактов. - Эти преступления в основном бытовой характер, - сообщил Нурлан АХМЕТБАЕВ.