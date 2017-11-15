Языковая школа «Destination» делает все возможное для создания комфортных условий обучения и предлагает максимально эффективное расписание занятий для изучения английского языка. Ведь не всегда получается совмещать изучение иностранного языка с основной занятостью в будние дни.
С ноября «Destination» предлагает новые возможности: теперь вы можете учить английский и по воскресениям. Этот вариант будет очень удобен для тех, у кого нет возможности заниматься в будние дни. Курсы английского языка в выходной день учитывают стремительный темп жизни и нашу повседневную загруженность. Занятия в воскресные дни будут длиться два часа. Таким образом, в месяц вы получите 8 полноценных уроков английского.
Стоимость восьми воскресных занятий в месяц:
• для школьников 7000 тенге вместо 8800;
• для взрослых 8000 тенге вместо 9600.
- Плюс воскресных занятий в том, что группы будут небольшие по два или три человека. У учеников есть возможность за два часа занятий плотно поработать с преподавателем, - говорит директор языковой школы «Destination» Роман ЛУШАКОВ. - Чтобы записаться на воскресные курсы, необходимо прийти в один из двух наших филиалов – на улице Жукова либо в 6 микрорайоне - и сдать тест на уровень английского. Опираясь на ваш уровень, мы подберем для вас группу, и можно приступать к учебе.
Курсы английского языка выходного дня подразумевают личную заинтересованность. Обучение будет неэффективно, если вы не будете заниматься дома самостоятельно, хотя бы по 15 минут в день.
Основные плюсы уроков английского языка в выходной день:
• Возможность совмещать учебу, работу или любую другую деятельность с изучением иностранного языка.
• Комфортные условия проведения занятий
• Малая численность участников в группе по сравнению со стандартной
• Возможность более глубоко закрепить пройденный материал, лучше подготовиться к следующему занятию
• Низкая стоимость – бонус за ваше желание учиться в выходной
Будьте целеустремленными, следуйте всем рекомендациям вашего преподавателя - и результат не заставит себя долго ждать!
Место проведения занятий: Ул. Жукова, 1 (3 этаж) и мкр. Кунаева, 62.Консультации по телефонам: 8(7112)918-018, 8-778-448-45-07 (ул. Жукова), 8(7112)26-20-53, 8-778-788-74-45 (6 мкрн.)
