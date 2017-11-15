Иллюстративное фото с сайта www.dp.ru Верховная Рада внесла поправки в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", которые исключают такой термин, как "Великая Отечественная война". Согласно тексту закона, Великую Отечественную войну и войну с империалистической Японией отныне будут называть Второй мировой войной. 1945 год также больше не упоминается. Этим же законом Рада приравняла пострадавших на Майдане к участникам боевых действий. Раненые во время "Революции достоинства" (этот термин теперь закреплён законом) получат специальные удостоверения, скидку на кварплату и бесплатные лекарства. "Это делает одинаковым взгляд на исторические события цивилизованного мира", – сказал депутат Рады Андрей Парубий. Принятый закон вступит в силу через три месяца со дня его публикации. Термин "Великая Отечественная война" использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что граждане защищали Советский Союз как общее Отечество. В Украине 9 Мая уже с 2015 года отмечается не как День Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, а как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также Рада планирует рассмотреть замену Дня Победы на День памяти и скорби. В случае одобрения правительства выходной с 9 мая будет перенесен на 8 мая.