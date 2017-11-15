Небесные светила обещают, что этот день будет насыщенным и светлым. Но есть одно важное правило — нам следует серьезно отнестись к финансовым делам. Тогда и денежные поступления будут ощутимыми, и траты окажутся приятными. В общении с родственниками многим из нас пригодится дипломатия — домочадцы сегодня капризны и обидчивы.
Овен
Овны, звезды сулят изменения во многих жизненных сферах — будьте начеку и старайтесь не связываться с неприятными людьми. Сегодня вы можете блеснуть талантами на службе — начальник ждет, когда вы поделитесь с ним своими гениальными идеями. День удачен и для деловых переговоров — влиятельные люди мечтают с вами пообщаться.
Телец
Тельцы, сегодня вам удастся наладить взаимоотношения с окружающими людьми — ничего удивительного, просто так сложились звезды. Этот день будет благоприятным в финансовом плане — тратьте, сколько хотите, но помните о желаниях младших членов семьи. Чада ждут вкусных сюрпризов, и от игрушек они тоже не откажутся.
Близнецы
Близнецы, забот у вас сегодня будет много, но почти все они окажутся приятными. Главное — не отказывайтесь от поддержки окружающих людей — вам хотят помочь и коллеги, и шеф, и деловые партнеры. На любовном фронте красота и гармония — даже Купидон прилетел полюбоваться на ваших новых поклонников.
Рак
Раки, старайтесь избавиться от сомнений и колебаний — вы все делаете правильно, уж поверьте звездам. Любую новую информацию сегодня желательно проверять, причем несколько раз — спешка здесь точно не нужна. Вторую половину дня посвятите общению с друзьями — они приготовили массу интересных сюрпризов, и вы останетесь довольны.
Лев
Львы, сегодняшние сутки благоприятны для финансовых дел — заключайте контракты, подписывайте договоры и не волнуйтесь за свой кошелек. Если не доверяете звездам, обратитесь за поддержкой к специалистам — они не подведут. В делах любовных все спокойно, но это хитрость ухажеров — поклонники опять что-то задумали.
Дева
Девы, сегодняшний день благоприятен во всех отношениях, и только ситуация в профессиональной сфере складывается несколько напряженно. Кое-кто из коллег страдает от зависти — успокойте сослуживцев, ведь вам не нужны чужие кресла. Атмосфера на любовном фронте порадует, но обратите внимание на избранника — что-то он захандрил.
Весы
Весы, гороскоп сулит спокойный и гармоничный день. Постарайтесь не портить отношения с коллегами — все служебные проблемы решаются с помощью обычного компромисса, да вы и сами знаете. На любовном небосклоне сегодня ни одного облачка — ваши поклонники мирно расселись под балконом и ждут прилета Купидона.
Скорпион
Скорпионы, сегодня вам может показаться, что окружающие предъявляют завышенные требования. Учитесь правильно реагировать на критику и извлеките из этого выгоду. Фортуна рядом и ждет подходящего момента, чтобы вас наградить. В сфере любовных отношений проблем нет — даже ревнивый избранник не найдет, к чему придраться.
Стрелец
Стрельцы, старайтесь избегать откровенных разговоров с окружающими людьми — сегодня искренние беседы желательно вести лишь с близкими друзьями и родственниками. Этот день хорош для налаживания взаимоотношений с поклонниками: романтическое настроение, парочка милых сюрпризов — и вот вы уже «в шоколаде».
Козерог
Козероги, вы создания дисциплинированные, но сегодня можно отойти от правил и немножечко подурачиться. Дождитесь вечера, чтобы не шокировать босса — повеселитесь после работы. Друзья готовят интересное мероприятие — будет и культурная программа, и романтический сюрприз, главное — предупредить любимых домочадцев.
Водолей
Водолеи, сегодняшний день будет неплохим, но для привлечения в жизнь удачи вам придется быть активными. Если захочется заняться благотворительностью, постарайтесь сначала обсудить этот вопрос с грамотными людьми, чтобы нечаянно не помочь каким-нибудь мошенникам. Пронырливые ребята мечтают добраться до ваших денежек.
Рыбы
Рыбы, звезды советуют провести день на свое усмотрение. Работайте, веселитесь, в общем, делайте, что хотите, но не впадайте в крайности и не ввязывайтесь в сомнительные предприятия. Любовная сфера сегодня полна сюрпризов, есть и сложности — ревнивые поклонники перестали вам доверять, так что готовьтесь к серьезной беседе.
Источник: astro7.ru