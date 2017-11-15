Иллюстративное фото с сайта Kapital.kz Для бесплатного лекарственного обеспечения населения на 2018 год Единый дистрибьютор организует онлайн-трансляцию основных тендерных процедур в онлайн-режиме на своем сайте www.sk-pharmacy.kz. - 24 ноября в онлайн-режиме будут транслироваться процедуры вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, а 4 декабря также в онлайн-режиме состоится финальный этап тендерных процедур – аукцион на понижение цены среди допущенных к нему потенциальных поставщиков. Кроме того, для обеспечения открытости и транспарентности процедур на сайте и официальном аккаунте Единого дистрибьютора в Facebook публикуются ежедневные фотоотчеты о работе тендерной и экспертной комиссий. На постоянной основе проводится видеосъемка всего происходящего в зале проведения тендера, которая в последующем будет храниться в архиве Единого дистрибьютора, - сообщили в пресс-службе ТОО «СК-Фармация». Также в работе тендерной комиссии Единого дистрибьютора принимают участие руководители министерства здравоохранения РК и профильных структурных подразделений, работники комитета фармации, департамента организации медицинской помощи, комитета охраны общественного здоровья и комитета оплаты медицинских услуг.