Как рассказал технический директор ТОО «Кублей» Рахим НАГМЕТОВ, мясо для Ирана они готовят по австралийской разделке. - К тому же мы готовим каре 4, каре 8, ребра, позвоночник. Все делаем согласно спецификации заказчика. У нас тут полный цикл производства. Мощность нашего предприятия - убой 700 голов в смену. Парные туши поступают в холодильные камеры. После убоя мы не можем сразу разделывать тушки, только после охлаждения. Так как есть такое понятие, как pH или кислотность, и она должна быть в пределах от 5,6 до 6,2. Мясо в холодильных камерах созревает в течение трех дней, потом поступает на обвалку. После того, как продукция проходит этап разделки, каждый отруб весом от 2 до 3 килограммов отправляем в вакуумную машину, - пояснил Рахим НАГМЕТОВ. Между тем, технический директор ТОО «Кублей» отметил, что отличительная черта их предприятия - это наличие шоковой заморозки для мяса. - Шоковая заморозка - это наше достижение. Она очень полезна тем, что сохраняет все питательные и вкусовые качества как у свежего продукта. В таких камерах скорость ветра составляет 12 метров в секунду и температуру воздуха -37 - 38 градусов. Эти условия позволяют сохранить структуру, волокна тканей мяса. Если дома оставить для оттаивания обычное замороженное мясо, оно начинает растекается и с водой удаляются все полезные соки. А при шоковой заморозке вода в продукте не успевает конденсироваться и замораживается, - рассказал Рахим НАГМЕТОВ. По словам Рахима НАГМЕТОВА, для партии, которая будет отправлена в Иран, тушу разделывают на пять частей. - Это уже третья партия по счету на экспорт. Груз весом в 18 тонн доставляется сухопутным путем в течение четырех дней, - отметил Рахим НАГМЕТОВ.