Родителей, не плативших алименты, привлекли к административной ответственности за неисполнение судебных актов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, с начала 2017 года специализированный административный суд привлек к административной ответственности 196 злостных неплательщиков алиментов. - Судебными исполнителями в адрес должника неоднократно направлялись уведомления о погашении задолженности, но меры по оплате алиментов не принимались. Суд привлек 196 лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 669 КоАП РК. Из них 124 родителя были арестованы и 72 были назначены штрафы, - пояснили в пресс-службе областного суда.