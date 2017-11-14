Акимат города Атырау заставил подрядчика демонтировать неправильно уложенный отрезок асфальта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на  региональную службу коммуникаций Атырауской области. Как рассказал руководитель городского отдела строительства Тимур БАСАРОВ, инцидент произошел в субботу, 11 ноября, в поселке Бесикти. - Нами было установлено, что при укладке асфальта в поселке Бесикти, которую проводило ТОО «Эра», были допущены нарушения в технологии укладки дорожного покрытия, - сообщил Тимур БАСАРОВ. - В частности, 45 метров крупнозернистого асфальта были уложены подрядчиком без асфальтоукладчика, вручную. Выявив нарушение, мы заставили ТОО «Эра» произвести демонтаж дорожного покрытия, уложенного с нарушениями. Помимо этого, акиму сельского округа, на чьем участке произошел инцидент, было дано поручение лично контролировать процесс дорожного строительства.