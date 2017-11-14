Как рассказал руководитель городского отдела строительства Тимур БАСАРОВ, инцидент произошел в субботу, 11 ноября, в поселке Бесикти. - Нами было установлено, что при укладке асфальта в поселке Бесикти, которую проводило ТОО «Эра», были допущены нарушения в технологии укладки дорожного покрытия, - сообщил Тимур БАСАРОВ. - В частности, 45 метров крупнозернистого асфальта были уложены подрядчиком без асфальтоукладчика, вручную. Выявив нарушение, мы заставили ТОО «Эра» произвести демонтаж дорожного покрытия, уложенного с нарушениями. Помимо этого, акиму сельского округа, на чьем участке произошел инцидент, было дано поручение лично контролировать процесс дорожного строительства.