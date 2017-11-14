Нарушение законодательства Республики Казахстан в области образования, физической культуры и спорта

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в ходе брифинга в РСК рассказала начальник городского отдела образования Светлана АМАНШИЕВА. По словам спикера, в Атырау зарегистрировано 307 школьников, чьи родители придерживаются различных религиозных убеждений, из них 156 девочек носят хиджабы. - В настоящее время после обращения в департамент контроля в сфере образования в отношении родителей пятерых школьниц были заполнены административные проколы, после принятых мер девочки ходят в школу без платков. Родители еще 39 девочек отказываются снимать с дочерей платки, из-за чего они не посещают школу, - сообщила Светлана АМАНШИЕВА. Отметим, что в случае несоблюдения учениками школьного устава их родители будут привлечены к административному взысканию по ст. 409 КоАП РК - "", где сумма штрафа составит 10 МРП (1 МРП - 2269 тенге).