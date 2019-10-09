Школьный УАЗ сгорел на дороге в Актобе

Возгорание машины произошло сегодня, 9 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возгорание автомашины УАЗ произошло 9 октября утром в районе 41 раъезда на «Курсантском шоссе». Пожарные приехали на место быстро, в 9.08 пожар локализовали, сообщили в ДЧС. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов в двигательном отсеке. Как выяснилось, автомашина принадлежит школе-гимназии №41. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат Акыл