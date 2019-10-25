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Социум

Школу имени Маметовой отремонтируют в ЗКО

Ремонт школы в Бокейординском районе обойдется в 307 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев ознакомился с работой общеобразовательной средней школы им. М. Маметовой. Аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов сообщил, что здание школы нуждается в капитальном ремонте. Стены школы обветшали и существует угроза обвала здания. В результате протекания крыши появились разводы на потолке концертного зала. Здание, в котором находится паровой котел, также нуждается в ремонте. Подготовлена и прошла экспертизу проектно-сметная доку
Дана Рахметова
Школу имени Маметовой отремонтируют в ЗКО
Ремонт школы в Бокейординском районе обойдется в 307 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев ознакомился с работой общеобразовательной средней школы им. М. Маметовой. Аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов сообщил, что здание школы нуждается в капитальном ремонте. Стены школы обветшали и существует угроза обвала здания. В результате протекания крыши появились разводы на потолке концертного зала. Здание, в котором находится паровой котел, также нуждается в ремонте. Подготовлена и прошла экспертизу проектно-сметная документация для капитального ремонта данного учебного заведения. Общая стоимость составила 307 млн. 757 тысяч тенге. По словам директора школы Асылхана Амангалиева, в настоящее время в школе обучаются 394 ученика, работают 54 педагога. Школа была построена в 1976 году. В 2009 году в здании проводился текущий ремонт. Как сообщил начальник районного отдела образования Жубан Гумаров, за последние пять лет в Бокейординском районе был проведен капитальный ремонт в 6 школах из 18. В этом году готова ПСД на проведение капитального ремонта на 307,7 млн. тенге в школе им. М. Маметовой, на 218,9 млн тенге – в школе им. М. Бегалиева и 76,5 млн тенге – в районном центре туризма. Кроме того, готовится ПСД на проведение капитального ремонта в начальных школах сел Тайгара, Уштерек, Сейиткали и в интернате при общеобразовательной школе им. Б. Жанекешева. За счет средств районного бюджета были проведены ремонтные работы в здании детского сада «Балдаурен» в селе Бөрлі. В этом году газификация социальных объектов в населенных пунктах с голубым топливом продолжается. В настоящее время школа им. Ш. Жексенбаева и школа им. Т. Масина подключены к газопроводу. До конца этого месяца планируется завершить работы по подключению к газопроводу детского сада «Балдаурен». Семь школ района подключены к системе электронного журнала «Kundelik.kz». В прошлом году в школе им. М. Бабажанова районного центра был открыт кабинет IT-технологий, в этом году было закуплено необходимое оборудование для школы им. Жангир хана. Кроме того, выделен новый автомобиль УАЗ для школы им. М. Бегалиева и планируется приобрести автомашину «Газель» для перевозки детей в районный центр туризма. Восемь школ области находятся в аварийном состоянии, шесть школ работают в трехсменном режиме. В текущем году из республиканского бюджета было выделено 2 млрд тенге на строительство двух новых школ. В этом году в области ведется капитальный ремонт четырех объектов образования. За счет средств местного бюджета на 65 млн тенге был проведен текущий ремонт 209 школьных зданий. Помимо этого, аким области Гали Искалиев в ходе рабочего визита побывал в районной детской музыкальной школе. С момента ввода в эксплуатацию данной школы прошло около 20 лет. В музыкальной школе функционируют кружки по классу фортепиано, домбры, кобыза и баяна. В школе обучаются 129 молодых талантов. – В будущем планируем обучать детей по жанрам: традиционная песня, хореография и вокал. Действуют филиалы нашей школы в четырех селах района. Наши ученики принимают участие в творческих конкурсах различных уровней и занимают призовые места. В этом году юные дарования приняли участие в 14 международных и 21 республиканском конкурсах. В школу ведется прием детей с шести лет. Школа работает и в выходные дни, – рассказал директор районной детской музыкальной школы Куаныш Дуйсекешов. Глава региона посетил и в районный центр детского технического творчества. Здесь обучаются у мастеров-ремесленников 230 детей. Они конструируют самолеты, машины и корабли из различных материалов. В центре открыт кружок робототехники.
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ремонт школа

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