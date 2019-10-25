Школу имени Маметовой отремонтируют в ЗКО

Ремонт школы в Бокейординском районе обойдется в 307 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев ознакомился с работой общеобразовательной средней школы им. М. Маметовой. Аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов сообщил, что здание школы нуждается в капитальном ремонте. Стены школы обветшали и существует угроза обвала здания. В результате протекания крыши появились разводы на потолке концертного зала. Здание, в котором находится паровой котел, также нуждается в ремонте. Подготовлена и прошла экспертизу проектно-сметная доку