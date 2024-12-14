Школу №31 открыли в Уральске

Снесенную 4 года назад школу достроили в Уральске. Сегодня, 14 декабря, состоялось её торжественное открытие, на котрой присутствовал аким ЗКО Нариман Турегалиев, руководитель строительной компании ТОО «Альтаир» Александр Потиченко, а также родители школьников и другие гости.

Снесенную 4 года назад школу достроили в Уральске. Сегодня, 14 декабря, состоялось её торжественное открытие, на котрой присутствовал аким ЗКО Нариман Турегалиев, руководитель строительной компании ТОО «Альтаир» Александр Потиченко, а также родители школьников и другие гости. Открытие школы приурочено ко Дню независимости.

Первым выступил глава региона Нариман Турегалиев, он поздравил ветеранов образования, учителей, учеников и гостей с этим знаменательным событием.

— Мы собрались здесь, чтобы отметить важное событие для нашего города. Этот момент не только символизирует наш прогресс в области образования, но и является ярким примером реализации поручений нашего президента по улучшению образовательной инфраструктуры в стране. Открытие этой школы не просто возведение стен и класса, это пространство, где наши дети смогут развивать свои таланты, получать качественные знания и формировать свооё будущее. Мы понимаем, что образование — это основа для успешного развития в обществе и экономике. Строительство новых школ является нашим приоритетом, — сказал Нариман Турегалиев.

Аким ЗКО отметил, что новая школа оснащена современным оборудованием и учебными материалами, что позволит детям получать образование на высоком уровне.

— Мы уверены в том, что здесь будут работать лучшие учителя, которые будут вдохновлять и мотивировать своих учеников. Наша цель — создать условия для всестороннего развития каждого ребёнка. За последние два года в области построили 22 новые школы. К сентябрю следующего года мы завершим строительство школы №8 в Уральске. Работа в данном напрвлении будет продолжена. Желаю всем успехов, учащимся и педагогам. Пусть эта школа станет местом, где сбудутся мечты и реализуются самые смелые идеи, — пояснил глава региона.

После чего Нариман Турегалиев выразил благодарность ветерану труда и почётному строителю области Александру Потиченко.

— За короткий срок вы построили такую красивую школу. Мы вам благодарны за это. Я сам лично контролировал ход строительства. От имени учителей, детей и родителей, огромное вам спасибо, — заключил глава региона.

Александру Потиченко в своем выступлении сказал, что это 14 школа в области, построенная компанией «Альтаир».

— Долгое время ждали эту прекрасную школу, она рождалась с муками. В начале 2024 года аким области решил поручить строительство этой школы нам. Длительное время решался вопрос с документацией. Как на нас ругались местные жители, когда мы применяли взрывотехнику и долбали кусочками этот бетон. В марте мы приступили к строительсву. С Нариманом Турегалиевичем мы встречались на постонной основе, он все время интересовался ходом строительства этой школы. Сегодня вы видите результат этой работы, прошло 8 месяцев. За 33 года работы нашей компани, мы построили более 150 объектов в нашей области, — сказал Александр Потиченко.

Школьники подготовили для гостей номера, и после вручения ключей и разрезания ленты все отправились на экскурсию по новому зданию построенной школы.

Четырёхэтажное здание школы построено в современном стиле и состоит из трёх блоков: для начальных классов, основной школы и средней школы. В здании продумано всё до мелочей, оборудовано десять входов и выходов, на главных из них установлены турникеты. Для обеспечения безопасности функционируют 47 систем видеонаблюдения, система звукового оповещения, а также работает лицензированная охрана. Внутри школы предусмотрены гардеробы для учеников, зоны для чтения книг, пространства для творческого развития и отдыха, а также индивидуальные шкафчики для учащихся начальных классов.

В школе имеются спортивный зал, актовый зал, библиотека, столовая, медицинский кабинет, а также три мастерские: «Культура питания», «Культура дома» и «Дизайн и технологии». Также в здании оборудованы 36 учебных кабинетов, включая кабинеты физики, химии, биологии, STEM-лабораторию. В кабинетах установлены сенсорные экраны и обеспечен доступ к высокоскоростному интернету. Классы оснащены современными компьютерами и интерактивными досками.

Для детей с особыми потребностями создана безбарьерная среда: установлены пандусы, лифт, специальные санитарные помещения и кабинет для инклюзивного образования.

На территории школы обустроены спортивные площадки для проведения мероприятий, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля.

К слову, школа очень светлая и уютная, на светлых стенах изображены казхские национальные орнаменты.

Напомним, что в Уральске завершилось строительство первой «комфортной школы». Первая «комфортная школа» на 1500 мест расположена в поселке Деркул.

Также в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области уже открыли 11 из запланированных 24 объектов первичной медпомощи. К 2025 году планируется построить 50 таких пунктов, сообщили в министерстве здравоохранения РК.