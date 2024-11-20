Школу «заминировали» в Уральске

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ города поступило 20 ноября.

В месенджере WhatsApp распространилось сообщение, что у школы №13 стоят патрульные машины и «скорая». А из родительских чатов переслали сообщение, что в случае сирены учеников будут эвакуировать.

В департаменте полиции ЗКО прокомментировали рассылку.

— 20 ноября поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Уральска. На место происшествия направили все специальные и экстренные службы. Силами первичного реагирования произвели обследование школы. Сообщение оказалось ложным. На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников, — пояснили в ведомстве.

В департаменте напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, а также либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в этой же школе 23 октября 2024 года произошёл инцидент, ученика ранили ножом.