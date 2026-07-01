Шлемы, страховка и госномера: за что теперь будут штрафовать самокатчиков

С сегодняшнего дня в стране начали действовать новые строгие правила для любителей кикшеринга. Теперь прокатиться "с ветерком" без водительского удостоверения не получится, а скорость на тротуарах урезали до минимума.

Об изменениях, которые вступили в силу с 1 июля 2026 года, сообщили в департаменте полиции ЗКО. Нововведения призваны навести порядок на дорогах и тротуарах, защитить пешеходов и повысить безопасность.

Отныне пользоваться арендованными электросамокатами могут далеко не все. Введены два главных фильтра - возраст (строго с 18 лет) и документы. Теперь пользователь обязан иметь водительское удостоверение любой категории.

Обмануть систему или указать чужие данные не удастся. Сервисы кикшеринга теперь обязаны проверять возраст и наличие прав у клиентов через специальные электронные системы верификации при регистрации и заказе. Кроме того, все арендные самокаты получат специальные идентификационные номера, а их передвижение будут отслеживать в реальном времени.

Правила четко регламентируют, где должен двигаться самокатчик: по велосипедным дорожкам или полосам. Если их нет - разрешено ехать по правому краю проезжей части, но с полным соблюдением ПДД.

Скорость самокатов теперь будет ограничиваться автоматически в зависимости от зоны:

До 15 км/ч - вблизи школ, больниц и других социальных объектов.

До 6 км/ч - на тротуарах и в пешеходных зонах (скорость спокойного шага).

За нарушение правил самокатчиков будут наказывать штрафом. Административная ответственность теперь предусмотрена за выезд на проезжую часть без средств индивидуальной защиты (шлемы, светоотражающие элементы) и эксплуатацию электросамоката без обязательного страхования.

В ДП ЗКО отметили, что в нашем регионе серьезных происшествий с участием самокатов пока не зарегистрировано. Тем не менее стражи порядка убедительно просят всех участников движения соблюдать правила и помнить, что безопасность на дороге является общей ответственностью.