Шоколад подорожал сразу на 18% за год. К Новому году рост цен может ускориться

По итогам октября 2024 года стоимость шоколада, особенно популярного во время празднования Нового года, выросла в Казахстане на 1,1% за месяц. Более того, цены на эту любимую всеми сладость увеличиваются уже 66-й месяц подряд. В сентябре шоколад подорожал на 1,4%, а в октябре прошлого года — на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Finprom.

Самое заметное увеличение цен в текущем году было отмечено в апреле: сразу на 3,9%. Впрочем, это не удивительно с учётом того, что мировые цены на какао, из которого и делают шоколад, в апреле текущего года преодолели отметку в 10 тысяч долларов США за 1 тонну, а на максимуме достигали 11,5 тысяч долларов США в течение апреля. К 14 ноября цена фьючерсов на поставку 1 тонны какао снизилась до 8 тысяч долларов США, что всё равно намного больше, чем на начало года, когда она составляла 4,2 тысяч долларов США.

За год шоколад подорожал сразу на 18%, что стало третьим по величине годовым увеличением стоимости по итогам октября за последнее десятилетие. Годом ранее цены на шоколад показывали рост на 10,2%.

Что касается цен в Казахстане, за год шоколад подорожал во всех регионах страны. Так, наибольший рост цен был отмечен в Туркестанской области. Ощутимое удорожание было зафиксировано и в Жетысуской области. Стоит также отметить Абайскую область и Астану.

Наименьшее удорожание наблюдалось в Атырауской, Павлодарской и Акмолинской областях.

Стоимость шоколада в Казахстане по большей части зависит от мировой конъюнктуры с учётом того, что более половины объёма приходится на импортный продукт. Так, по итогам 2023 года импорт шоколада, а также кондитерских изделий из шоколада и сахара составил 118 тысяч тонн.

Объём импорта непосредственно шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао, за январь–август 2024 года составил 49,2 тысяч тонн, из которых сразу 69,6% поставила только Россия. Значительные объёмы пришлись также на Украину (4,6 млн тонн), Турцию (4,2 млн тонн) и Германию (1,8 млн тонн).

Между тем цены на шоколад могут вырасти ещё больше. Так, по прогнозу, мировой дефицит какао в текущем году может составить 462 тыс. тонн из-за неблагоприятных погодных условий в сезон сбора какао-бобов в Западной Африке — главном поставщике этого продукта. Стоит отметить, что ещё в мае дефицит прогнозировался на уровне 439 тыс. тонн.