«Везде есть знакомые»: зачислить на грант в медакадемию обещал мошенник жителям Актобе

Суд №2 г. Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвинили в мошенничестве. Так, из материалов дела следует, что в январе 2024 года подсудимый распространил ложные сведения о том, что у него «везде есть знакомые в разных сферах» и есть возможность зачислить в университет на грант. Позже, войдя в доверие потерпевших, сообщил о гонорарах за свои услуги. Далее подсудимый обналичил средства потерпевших и перечислил их на счет матери. В результате троим потерпевшим причинен материальный ущерб в сумме 5 миллионов тенге.

Сам подсудимый полностью признал вину и просил не лишать его свободы. При этом он полностью возместил потерпевшим причиненный им ущерб и они его простили.

Вина подсудимого подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, банковскими квитанциями, вещественными доказательствами.

Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Суд обязал привлечь осужденного к принудительному труду по сто часов в год на весь срок в местах, определяемых местными исполнительными органами.

Приговор суда не вступил в законную силу.