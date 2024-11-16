Мужчину спустили по автолестнице во время пожара в Уральске

Пожар произошел 15 ноября в пятиэтажном доме по улице Ларина. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в квартире горели личные вещи и мебель.

– Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные увидев просившего помощь человека на балконе, приступили к спасательным мероприятиям. Установив автолестницу на балкон 4 этажа спасли 46-летнего мужчину. Спасенного передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в ДЧС по ЗКО.

Площади пожара составила 10 квадратных метров. Причины пожара и ущерб устанавливают специалисты.