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Происшествия Социум

Мужчину спустили по автолестнице во время пожара в Уральске

Его передали бригаде скорой помощи.
Арайлым Усербаева
Мужчину спустили по автолестнице во время пожара в Уральске

Пожар произошел 15 ноября в пятиэтажном доме по улице Ларина. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в квартире горели личные вещи и мебель. 

– Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные увидев просившего помощь человека на балконе, приступили к спасательным мероприятиям. Установив автолестницу на балкон 4 этажа спасли 46-летнего мужчину. Спасенного передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в ДЧС по ЗКО.

Площади пожара составила 10 квадратных метров. Причины пожара и ущерб устанавливают специалисты. 

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