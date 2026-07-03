Шопинг на фоне инфляции: сколько жители ЗКО тратят на одежду

Жители Казахстана стали заметно больше тратить на непродовольственные товары, однако структура этих расходов сильно изменилась. Из-за растущих цен люди массово отказываются от обновления мебели и покупки бытовой техники, направляя свободные деньги на одежду и обувь.

По данным аналитиков Finprom.kz, в первом квартале 2026 года расходы казахстанцев на непродовольственные товары выросли до 70,3 тысячи тенге на человека в квартал. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последние 10 лет эта статья расходов выросла аж в 2,4 раза.

Главный драйвер роста - инфляция. Причем в текущем году промтовары бьют по карману сильнее, чем еда: цены на непродовольственные товары в мае выросли на 11,7% (по сравнению с маем прошлого года), продукты питания за этот же период подорожали на 10,7%, а платные услуги прибавили 8,7%.

Когда дело доходит до покупок не первой необходимости, одежда, обувь и ткани забирают львиную долю семейного бюджета. В среднем по стране каждый казахстанец тратит на гардероб 22,6 тысячи тенге в квартал, что составляет 32,1% от всех непродовольственных затрат. На западе Казахстана отношение к шопингу и возможности кошелька распределились неравномерно.

Сколько тратят на одежду и обувь на западе РК и в других регионах:

Мангистауская область - один из самых "модных" и дорогих регионов страны. Здесь в квартал на вещи тратят 30,6 тысячи тенге на человека. Больше тратят только в Шымкенте - 32,4 тысяч тенге.

- один из самых "модных" и дорогих регионов страны. Здесь в квартал на вещи тратят 30,6 тысячи тенге на человека. Больше тратят только в Шымкенте - 32,4 тысяч тенге. Атырауская область - местные жители более сдержанны в общих тратах (всего 53 тысячи тенге на промтовары в квартал), но при этом 40,1% из этой суммы уходит именно на одежду и обувь.

- местные жители более сдержанны в общих тратах (всего 53 тысячи тенге на промтовары в квартал), но при этом 40,1% из этой суммы уходит именно на одежду и обувь. ЗКО удерживает умеренную позицию. Жители Приуралья тратят на одежду и обувь в среднем около 20-22 тысяч тенге в квартал. ЗКО не входит в число "регионов-транжир", но и не относится к самым экономным областям вроде Алматинской, где на вещи тратят всего 16 тысяч тенге.

удерживает умеренную позицию. Жители Приуралья тратят на одежду и обувь в среднем около 20-22 тысяч тенге в квартал. ЗКО не входит в число "регионов-транжир", но и не относится к самым экономным областям вроде Алматинской, где на вещи тратят всего 16 тысяч тенге. Актюбинская область показала один из самых низких уровней расходов в секторе - всего 55,5 тысячи тенге на все промтовары, из которых на долю гардероба приходится менее 20%.

Аналитики отмечают важный парадокс: несмотря на то, что в денежном выражении траты растут, общая доля промтоваров в семейном бюджете казахстанцев падает.

Это говорит о вынужденной смене потребительского поведения. Жители ЗКО и других областей начали вести себя осторожнее. Казахстанцы все чаще откладывают покупку новой мебели, обновление крупной бытовой техники, смартфонов и других товаров долгосрочного пользования. Люди стараются дольше пользоваться тем, что уже есть, либо ищут максимально дешевые аналоги. В итоге свободные деньги уходят на базовые нужды - еду и покупку сезонной одежды или обуви.

