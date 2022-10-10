По данным «Казгидромета», 11 октября в ЗКО ожидается сильный ветер с порывами до 15 - 20 метров в секунду. Обиделась и прекратила связь: в Атырау нашли пропавшую 9 лет назад иностранку Большая часть республики будет находится под влиянием обширного антициклона - преимущественно ожидается погода без осадков.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +6..+8. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +17..+19 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
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