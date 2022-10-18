По данным «Казгидромета», 19 октября на северо-востоке ЗКО ожидается ветер с порывами до 15 - 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Под влиянием ложбины Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут осадки.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до +4..+6. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +16..+18 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
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