Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО

По данным «Казгидромета», 18 ноября на севере и западе ЗКО ожидаются туман и гололёд. Порывы ветра достигнут 15 - 20 метров в секунду. По республике ожидаются туман, гололёд и усиление ветра. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -1..-3. Ветер до 18 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 12 метров в секунду