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Социум

Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО

По данным «Казгидромета», 22 ноября ночью и утром на северо-западе и севере ЗКО ожидаются туман и гололёд. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 7 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов.
Дана Рахметова
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
По данным «Казгидромета», 22 ноября ночью и утром на северо-западе и севере ЗКО ожидаются туман и гололёд.
Более полусотни уральцев получили травмы из-за гололеда (фото)
Более полусотни уральцев получили травмы из-за гололеда (фото)
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды.
  • В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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