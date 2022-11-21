Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО

По данным «Казгидромета», 22 ноября ночью и утром на северо-западе и севере ЗКО ожидаются туман и гололёд. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 7 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов.