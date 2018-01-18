Бейбит Галиев По словам начальника отдела набора военнослужащих по контракту и призыву управления по делам обороны г.Уральск Бейбита ГАЛИЕВА, одна из основных проблем на сегодняшний день - это не явка призывников. -Думаю, что в первую очередь это не дисциплинированность самого призывника. Если мы выдаем повестки и за это расписывается сам будущий военнослужащий, то он просто обязан явиться в военкомат. Если же он не реагирует на повестки, то ему выписывается штраф в размере 5 МРП (1 МРП-2405 тенге). Таких правонарушителей за один призыв насчитывается около 200 человек. Если же призывник уклоняется от армии, то ему грозит наказание в виде штрафа, где максимальная сумма составляет 2,3 миллиона тенге. Впрочем, пока у нас таких случаев не было, - пояснил Бейбит ГАЛИЕВ. Между тем, есть причины по которым будущим военнослужащим могут дать отсрочку - это состояние здоровья, семейное положение, и если в семье всего один родитель и имеется еще один несовершеннолетний ребенок. Призыв осуществляется до 27 лет. К слову, в Уральске есть альтернативная платная служба в ВТШ. Стоимость ее - 263 тысячи тенге за месяц обучения азам военного дела. После чего, новобранцы получают на руки военные билеты. Но в ВТШ могут обучаться только несколько категорий призывников.