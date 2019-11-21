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Штрафовать владельцев скота за бесконтрольный выпас животных планируют в Атырау

Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений прошло в Атырауской области с участием акима. Местные власти обсудили подростковую преступность и скотокрадство, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Брифинг в РСК возглавлял аким региона Нурлан Ногаев. Градоначальнику отчитались главы Индерского, Жылыойского и Махамбетского районов. Они уверяют, что проводят большую работу в школах и с населением. Ногаев отметил, что подростками должны заниматься не только полицейские. - Мы должны понимать, что охрана общественного порядка и обеспечени
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Штрафовать владельцев скота за бесконтрольный выпас животных планируют в Атырау
Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений прошло в Атырауской области с участием акима. Местные власти обсудили подростковую преступность и скотокрадство, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Брифинг в РСК возглавлял аким региона Нурлан Ногаев. Градоначальнику отчитались главы Индерского, Жылыойского и Махамбетского районов. Они уверяют, что проводят большую работу в школах и с населением. Ногаев отметил, что подростками должны заниматься не только полицейские. - Мы должны понимать, что охрана общественного порядка и обеспечение безопасности общества, соблюдение законности и укрепление правопорядка невозможны без участия в этой деятельности граждан, – сказал глава района. В управлении образования акима поддержали, отметив, что необходимо искать пути для снижения подростковой преступности. - Члены комиссии считают, что предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к профилактической работе привлечь семью, ближайшее окружение. Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являются недостатки в их нравственном воспитании, - говорится в отчете с заседания. Полицейские в свою очередь рассказали Ногаеву, что регулярно проверяют увеселительные заведения на наличие там подростков в ночное время. Также на комиссии обсудили скотокрадство, незаконный забой скота и контроль ветеринарных служб за подобными нарушениями. - В большинстве случаев хищению скота способствует свободный и бесконтрольный выпас животных, безответственность собственников, чем пользуются преступники. В настоящее время рассматриваются вопросы о законодательном закреплении административной ответственности владельцев скота за бесконтрольный выпас своих животных, в большинстве случаев домашний скот пропадает с вольного выпаса, что является прямой виной самих владельцев, - говорится в отчете. Напомним, минувшим летом жители Атырау пожаловались полицейским на бродячий скот на автодорогах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Илона АРУТЮНЯН
Скот

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