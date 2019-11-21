Штрафовать владельцев скота за бесконтрольный выпас животных планируют в Атырау

Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений прошло в Атырауской области с участием акима. Местные власти обсудили подростковую преступность и скотокрадство, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Брифинг в РСК возглавлял аким региона Нурлан Ногаев. Градоначальнику отчитались главы Индерского, Жылыойского и Махамбетского районов. Они уверяют, что проводят большую работу в школах и с населением. Ногаев отметил, что подростками должны заниматься не только полицейские. - Мы должны понимать, что охрана общественного порядка и обеспечени