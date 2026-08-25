Шуточный обряд на свадьбе закончился избиением и больницей в Уральске

Традиционный обычай "тентек кәде" перерос в драку с тяжелыми последствиями. Один из гостей торжества попал в больницу с серьезными травмами.

Инцидент произошёл во время празднования свадьбы в Уральске. Гости проводили обряд "тентек кәде" - шуточную традицию, при которой родственники жениха и невесты устраивают друг другу розыгрыши, дают весёлые задания и требуют символический выкуп, чтобы разрядить обстановку и сблизить семьи.

Однако один из представителей стороны жениха принял безобидные шутки близко к сердцу. Когда второй участник продолжил розыгрыш, мужчина не сдержался и набросился на него с кулаками.

В результате пострадавшего экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у него сломаны рёбра и выбито несколько зубов. Точные обстоятельства конфликта и степень тяжести вреда здоровью сейчас устанавливаются.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что по данному факту заявлений и обращений в правоохранительные органы не поступало. Личности участников конфликта установлены, в настоящее время проводится проверка.