Сильная жара и грозы: прогноз погоды в западных регионах Казахстана на 11 июля

Синоптики "Казгидромета" предупреждают об экстремальных температурах и неустойчивой погоде в западной части страны 11 июля.

В Западно-Казахстанской области 11 июля днем местами пройдут дожди с грозами и градом, ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Воздух прогреется до +35…+38 °C, на западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью столбики термометров покажут +17…+19 °C, днем ожидается сильная жара до +33…+35 °C.

В Атырауской области на востоке прогнозируется очень сильная жара до +40…+42 °C, на остальной территории - до +35…+39 °C. Утром и днем возможны кратковременные дожди с грозами, порывы ветра достигнут 15-18 м/с. В Атырау ночью ожидается +23…+25 °C, днем столбики термометров поднимутся до +36…+38 °C.

Мангистаускую область накроет аномальный зной: дневные температуры в регионе могут достигать экстремальных +43…+46 °C. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в центре и на северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью прогнозируется +23…+25 °C, днем температура воздуха составит +32…+34 °C.

В Актюбинской области на юго-востоке ожидается очень сильная жара до +40…+42 °C, на остальной территории - до +35…+39 °C. Ночью и днем пройдут дожди с грозами, возможны град и шквалы, ветер усилится до 18 м/с. В Актобе ночью будет +20…+22 °C, днем жара достигнет +35…+37 °C.

