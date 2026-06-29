Сильные дожди, град и ветер ожидаются в западных регионах Казахстана 30 июня

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 30 июня в Западно-Казахстанской области ожидаются грозы, дожди, а на севере и востоке - сильные ливни, град и шквал с порывами ветра до 20 м/с. В Уральске днем также прогнозируются гроза и временами сильный дождь с градом и шквалом, ветер до 15-20 м/с. Температура ночью составит +9…+11 °C, днем +18…+20 °C.

В Атырауской области временами ожидаются сильные дожди, град, шквал и порывы ветра до 20 м/с; в отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью пройдут дожди с грозой, ветер усилится до 15-18 м/с. Температура ночью +14…+16 °C, днем +25…+27 °C.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквал, ветер усилится до 22 м/с. В Актау также ожидаются дождь и гроза, днем ветер порывистый - 15-18 м/с. Температура ночью +18…+20 °C, днем воздух прогреется до +24…+26 °C.

В Актюбинской области пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквал до 20 м/с; ночью и утром на севере возможен туман, местами высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается дождь и гроза, ночью и утром - туман. Температура ночью будет в пределах +10…+12 °C, днем +16…+18 °C.