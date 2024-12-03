Сильные ветры и туман: прогноз погоды в ЗКО на 4 декабря

Согласно информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидается переменная погода с сильными ветрами. В большинстве регионов осадков не будет, но местами возможны туманы.

Согласно информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидается переменчивая погода с сильными ветрами. В большинстве регионов осадков не будет, но местами возможны туманы.

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. Утром в западных и северных районах возможен туман. Днем температура воздуха составит -3 +2 градуса. Ночью температура опустится до -2 -7. Ветер юго-восточный, скорость — 7-12 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается небольшой снег, туман. Днем: -3 +2 градуса. Ночью: -4 -9, на севере и востоке области до -12 градусов. Ветер юго-восточный, скорость — 7-12 метров в секунду.

В Атырауской области без осадков. Днем: -2 +3 градуса. Ночью температура опустится до -1 -6. Ветер юго-восточный, скорость — 7-12 метров в секунду.

В Мангистауской области осадков не ожидается, туман. Днем: +3 +8 градусов, на севере области около 0. Ночью: -3 +2, на севере до -6 градусов. Ветер юго-восточный, скорость — 9-14 метров в секунду, на западе и юге области порывы до 15-20 метров в секунду.