«Сильный педагог - опора прогрессивной нации»: Токаев обратился к учителям перед началом учебного года

Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Республиканской августовской конференции педагогов, сообщает пресс-служба Акорды. В этом году традиционный форум посвящён развитию человеческого капитала, знаниям и прогрессу в контексте обновлённой Конституции страны.

Роль наставника и уважение к профессии

Глава государства подчеркнул, что учитель играет ключевую роль в формировании современного Казахстана, и напомнил о 38-м слове назидания Абая, в котором говорится о важности правильного наставника.

- Сильный педагог - надежная опора прогрессивной нации. Очевидно, что страну, в которой учитель пользуется уважением, ждет светлое будущее. Вы вносите огромный вклад в воспитание образованного, мыслящего, прогрессивного и патриотичного молодого поколения, активно участвуя в формировании конкурентоспособной нации, - сказал президент.

Новая Конституция и трансформация общества

Президент отметил, что масштабные государственные реформы требуют в первую очередь обновления общественного сознания. После общенационального референдума вступила в силу обновлённая Конституция, где развитие образования, науки и инноваций впервые закреплено как стратегический приоритет государства.

- Самые передовые технологии могут изменить мир, но изменить человека, его мировоззрение под силу только настоящему наставнику. Поэтому государство уделяет особое внимание развитию системы образования, - подчеркнул Токаев.

Инвестиции в инфраструктуру и проект "Келешек мектептері"

За последние 7 лет финансирование сферы образования выросло в три раза и достигло 6,4 триллиона тенге. За пять лет в Казахстане построили 1120 школ более чем на миллион ученических мест, обновили материальную базу пяти тысяч сельских школ и оборудовали свыше семи тысяч современных кабинетов.

Отдельно президент остановился на проекте "Келешек мектептері", в рамках которого за два года возвели 217 школ на 460 тысяч учащихся.