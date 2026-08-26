«Сильный педагог - опора прогрессивной нации»: Токаев обратился к учителям перед началом учебного года

Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Республиканской августовской конференции педагогов, сообщает пресс-служба Акорды. В этом году традиционный форум посвящён развитию человеческого капитала, знаниям и прогрессу в контексте обновлённой Конституции страны.
Роль наставника и уважение к профессии
Глава государства подчеркнул, что учитель играет ключевую роль в формировании современного Казахстана, и напомнил о 38-м слове назидания Абая, в котором говорится о важности правильного наставника.
- Сильный педагог - надежная опора прогрессивной нации. Очевидно, что страну, в которой учитель пользуется уважением, ждет светлое будущее. Вы вносите огромный вклад в воспитание образованного, мыслящего, прогрессивного и патриотичного молодого поколения, активно участвуя в формировании конкурентоспособной нации, - сказал президент.
Новая Конституция и трансформация общества
Президент отметил, что масштабные государственные реформы требуют в первую очередь обновления общественного сознания. После общенационального референдума вступила в силу обновлённая Конституция, где развитие образования, науки и инноваций впервые закреплено как стратегический приоритет государства.
- Самые передовые технологии могут изменить мир, но изменить человека, его мировоззрение под силу только настоящему наставнику. Поэтому государство уделяет особое внимание развитию системы образования, - подчеркнул Токаев.
Инвестиции в инфраструктуру и проект "Келешек мектептері"
За последние 7 лет финансирование сферы образования выросло в три раза и достигло 6,4 триллиона тенге. За пять лет в Казахстане построили 1120 школ более чем на миллион ученических мест, обновили материальную базу пяти тысяч сельских школ и оборудовали свыше семи тысяч современных кабинетов.
Отдельно президент остановился на проекте "Келешек мектептері", в рамках которого за два года возвели 217 школ на 460 тысяч учащихся.
- Не будет преувеличением сказать, что появился новый стандарт современных школ. Мы непременно продолжим строительство качественных учебных заведений во всех регионах, прежде всего, в районах, где сохраняется потребность в школьных местах. Это актуальная задача государственного значения. Со следующего года необходимо без всяких проволочек приступить к этой работе, - подытожил глава государства.