По информации РГП "Казгидромет", 25 сентября в Уральске ожидается сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем +15 градусов, ночью +11. Дождь с грозой ожидаются и в Атырау. Днем здесь будет +20 градусов, ночью +15. В Актобе облачно, временами дождь, днем +26 градусов, ночью +15. 22 градуса тепла ожидается днем в Актау. Ночью дождь, гроза, +22. В Алматы синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +17. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.