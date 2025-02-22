Сильный снегопад ожидается на западе Казахстана 23 февраля

По данным РГП «Казгидромет», 23 февраля на западе и Севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный снег, метель. Температура воздуха днем -8 градусов, ночью до -13.

В Атырауской области синоптики прогнозируют снег, метель, туман. Днем -7 градусов, ночью до -15.

На западе, севере и центре Актюбинской области ожидается низовая метель, снег, туман. Днем -8 градусов, ночью -13.

В Мангистауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. Температура воздуха днем до -5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.