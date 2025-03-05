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Социум

Сильный ветер и гололед: штормовое предупреждение объявлено в ЗКО

Скорость ветра с порывами может достигать 14 метров в секунду.
Арайлым Усербаева
Сильный ветер и гололед: штормовое предупреждение объявлено в ЗКО

Спасатели предупреждают, что шестого марта в ЗКО ожидается непогода. В регионе может наблюдаться гололед, туман и сильный ветер до 23 метров в секунду. 

По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег с дождем, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем -2 градусов, ночью -77.

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В Атырау утром и ночью ожидается снег. Днем без осадков, +3 градусов. Ночью похолодает до -2 градусов.

В Актобе дождь, снег, гололед. Днем -2 градуса, ночью около -5.

Дождь ожидает жителей Актау, днем +7 градусов, ночью +3.

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