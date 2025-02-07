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Социум

Сильный ветер ожидается на западе Казахстана 8 февраля

Синоптики прогнозируют погоду без осадков.
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Сильный ветер ожидается на западе Казахстана 8 февраля

По данным РГП "Казгидромет", 8 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем -7 градусов, ночью -17.

В Атырауской области синоптики прогнозируют туман, ветер до 20 метров в секунду, днем -7 градусов, ночью -15. 

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В Актюбинской области ожидается низовая метель, ветер с порывами до 28 метров в секунду. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью -17.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют погоду без осадков, ветер, днем -6 градусов, ночью -10.

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