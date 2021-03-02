По информации службы спасения, 3 марта в ЗКО ожидаются туман, гололед и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем, туман, гололед и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 2 градуса выше нуля, ночью -3. Снег с дождем ожидают и жителей Атырау. Днем +2, ночью -2. Снег и 2 градуса ниже нуля днем прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов мороза. В Актау малооблачно, днем +8, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.