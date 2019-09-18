Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 19 сентября в ЗКО ожидается гроза, шквал, сильный дождь и усиление северо-западного и западного ветра до 23-28 метров в секунду. В областном центре также ожидается сильный ветер до 25 метров в секунду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.