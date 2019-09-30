Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ЗКФ РГП «Казгидромет», 1 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер с порывами 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.