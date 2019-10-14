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Социум

Сильный ветер ожидается в ЗКО

В области объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 15 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман и усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В Уральске 15 октября ночью и утром ожидается туман и усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Арайлым Усербаева
Сильный ветер ожидается в ЗКО
В области объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 15 октября в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман и усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В Уральске 15 октября ночью и утром ожидается туман и усиление юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ветер туман

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