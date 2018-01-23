Иллюстративное фото с сайта aif-omsk.ru Сообщение об усилении ветра на территории Атырауской области было разослано посредством СМС на мобильные устройства местных жителей. -24 января в Атырауской области ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, - говорится в распространенном сообщении. Камилла МАЛИК