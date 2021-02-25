Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 24 февраля в 19.30 в управление в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в селе Мерей Таскалинского района из-за порывистого ветра, достигавшего 18 метров в секунду, сорвало кровлю со здания средней общеобразовательной школы на площади 600 квадратных метров. К слову, крыша была двухскатная, кровля - профилированный лист по деревянной обрешётке. Стоит отметить, что общая площадь здания - 700 квадратных метров. - Здание 2-этажное, построено в 1977 году, капитальный ремонт кровли был произведен в 2015 году, - пояснили в пресс-службе ведомства. Обошлось без жертв и пострадавших.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.