Сильный ветер в ЗКО срывает крыши школ и валит деревья

Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. По сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО, сильный ветер сорвал кровлю Дома культуры площадью 42 кв. м в поселке Таскудук Сырымского района. 4-5 профлиста было сорвано в поселке Акбулак Бурлинского района. Также на площади 50 квадратных метров сорвана крыша частного дома в Чингирласком районе. Там же без крыши на площади 72 кв. м остался колледж и 100 кв. м общежития данного колледжа. Между тем, сильный ветер повалил деревья на улицах Кирова и Алмазова в Уральске. Напомним, в ЗКО было объявлено ш