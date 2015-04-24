Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Сильный ветер в ЗКО срывает крыши школ и валит деревья

Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. По сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО, сильный ветер сорвал кровлю Дома культуры площадью 42 кв. м в поселке Таскудук Сырымского района. 4-5 профлиста было сорвано в поселке Акбулак Бурлинского района. Также на площади 50 квадратных метров сорвана крыша частного дома в Чингирласком районе. Там же без крыши на площади 72 кв. м остался колледж и 100 кв. м общежития данного колледжа. Между тем, сильный ветер повалил деревья на улицах Кирова и Алмазова в Уральске. Напомним, в ЗКО было объявлено ш
Анэль Кайнеденова
Сильный ветер в ЗКО срывает крыши школ и валит деревья
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. По сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО, сильный ветер сорвал кровлю Дома культуры площадью 42 кв. м в поселке Таскудук Сырымского района. 4-5 профлиста было сорвано в поселке Акбулак Бурлинского района. Также на площади 50 квадратных метров сорвана крыша частного дома в Чингирласком районе. Там же без крыши на площади 72 кв. м остался колледж и 100 кв. м общежития данного колледжа. Между тем, сильный ветер повалил деревья на улицах Кирова и Алмазова в Уральске. Напомним, в ЗКО было объявлено штормовое предупреждение. По данным РГП «Казгидромет» днем 23 и 24 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с.
сильный ветер кровля

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article