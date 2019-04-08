На него всегда можно положиться и довериться: деньги одолжит, в аэропорту встретит, кота покормит и т.д. Так и идет - раз один человек готов давать. Так почему бы другим не брать? И жизнь наша была бы идеальной при таком раскладе, если бы не одно «НО». Как правило, «хорошие люди» делают хорошие дела не по велению сердца, а из – за того, что пытаются заслужить любовь окружающих.Начиналось все с того, что ребенок, стараясь угодить родителям, готов был выполнять все, что ему скажут взрослые. Ему так хотелось услышать теплое слово, что даже мысли не было сделать что – то наперекор чужому желанию. Старался, старался – и не заметил, как это вошло в привычку. И вот уже вырос и с родителями не живет, а страх быть отвергнутым и нелюбимым так и сидит внутри. И как быть дальше? «Хороший ребенок» находит вторую половину и снова начинает завоевывать право быть любимым. Первое время «берущий» может сопротивляться, но кто же откажется от того, что само к тебе идет. Но, к сожалению, такие отношения обречены. Один старается удовлетворить не свои желания, а второй вынужден принимать все, что ему дают. Это не имеет отношения к счастливой жизни и отношения завершаются, как только кому – то надоест партия в поддавки.Постоянно искать одобрения и любви у окружающих – неверная стратегия выживания. Чтобы избавиться от синдрома « хорошего человека», нужно осознать, что всем никогда не угодить, а уж к взаимной любви это точно не приведет. Затем следует провести самоанализ: подсчитать сколько раз за последнюю неделю, месяц, хотелось поступить так, а не иначе по отношению к просьбам других людей? И подумать, что было бы, если бы вы отстояли свою позицию, а не пошли на поводу у другого человека? Насколько страшными были бы последствия? Наверняка, это принесло бы вам только облегчение от того, что ваши действия сошлись с вашими личными желаниями. Важно научится говорить «нет». Делать это нужно, когда вы с чем – то или с кем – то не согласны, без всяких оправданий и заминок: «Я не могу тебе помочь, у меня сегодня нет свободного времени» и т.д. Тренируйтесь говорить о своих желаниях и интересах везде, где ваше внутреннее «Я» будет просить об этом: на работе, дома, с друзьями и т.д. Включите здоровый эгоизм и начните жить для себя!